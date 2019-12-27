Javelin сдерживают РФ от дальнейшего наступления в Донбассе - Тейлор

Javelin сдерживают Россию от дальнейшего наступления в Донбассе, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью главному редактору "Зеркала недели. Украина" Юлии Мостовой.

"Русские знают, что у Украины есть "джавелины". Они знают, что если пойдут в танковое наступление, эти "джавелины" быстро переместятся с запада на восток. Я совершенно уверен в том, что "джавелины" реально сдерживают россиян от дальнейшего наступления", - ответил он на вопрос о том, почему американские ПТРК лежат на складах во Львове, а не помогают воевать на востоке Украины.

Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.