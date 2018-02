К годовщине Революции Достоинства в Госдепе США напомнили украинской власти об обещаниях Майдану

В Государственном департаменте США вспомнили о четвертой годовщине Революции Достоинства и призвали украинскую власть удвоить свои усилия для выполнения обещаний, озвученных на Майдане Независимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Четыре года назад украинцы всех слоев общества и со всех регионов страны объединились на Майдане, центральной площади Киева, требуя от своего правительства признать выбор граждан Украины присоединиться к Европе. Десятки украинцев - "Небесная сотня" - отдали свои жизни на Майдане ради мечты о лучшей Украине", - говорится в сообщении.

Также Соединенные Штаты заявили, что будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

"Соединенные Штаты будут и впредь стоять на стороне Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии, в результате которой погибло более 10 тысяч человек и более 1,6 миллиона украинцев были перемещены", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем, в Государственном департаменте подчеркнули, что хотя за четыре года украинская власть сделала немало важных шагов, однако нужно приложить еще больше усилий, чтобы выполнить обещания Майдану.

"За последние четыре года Украина сделала важные шаги, однако необходимо еще больше работать, чтобы выполнить обещания Майдану и раскрыть потенциал Украины. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия для реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ страны, необходимых для создания стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы", - сообщается на сайте.

Наконец, в Госдепе отметили, что "гордятся тем, что работают с народом Украины, чтобы почтить принесенные четыре года назад жертвы ради европейского выбора Украины".

Four years ago, Ukrainians came together to demand their government recognize the choice of its citizens to join Europe. The U. S. will continue to stand by #Ukraine as it faces ongoing Russian aggression & as it works to build a stable, democratic, prosperous, and free Ukraine. pic.twitter.com/D3uivZlPH3 - Heather Nauert (@statedeptspox) 20 февраля 2018 г.

Волонтеры лаборатории Jus Talionis частично воссоздали события на улице Институтской в Киеве во время Революции Достоинства.

В частности, они сделали видеореконструкцию массового избиения активистов и давки 18 февраля 2014 года. Воспроизводимый ими эпизод массового избиения майдановцев и давки на улице Институтской охватывает временной промежуток от 15:39 в 17:26.

Отметим, в декабре прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что досудебное следствие в уголовных производствах относительно преступлений против участников Революции достоинства близится к завершению. "Основные дела Майдана, и исполнителей, и организаторов, следствием завершены на 80%", - сообщил он.

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил о том, что по результатам расследования преступлений против активистов Майдана вынесено 49 приговоров, однако реальных только два.

