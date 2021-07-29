Кіра Рудик відреагувала на заяву Стефанишиної на туалетному папері

Голова партії, народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик назвала "неповагою до виборців" написання народним депутатом "Голосу" Ольгою Стефанишиною заяви про вихід з партії на туалетному папері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції за результатами з'їзду партії.

"Щодо заяви нашої колеги по фракції та колишньої партійки: це, перш за все, неповага до виборців... Я розумію, що питання дуже емоційне, і списую такі заяви й такі дії якраз на емоції. Ну, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги", - сказала Рудик.

Вранці, 29 липня, декілька народних депутатів України з об'єднання "Справедливість" написали заяви про вихід з партії "Голос", зокрема заяву з проханням виключити її з політсили - на туалетному папері - розмістила у соцмережі Ольга Стефанишина.

Її колега - Олександра Устінова - повідомила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у сьогоднішньому з'їзді політсили та "покидають партію".

Пізніше цього дня, на прес-конференції за результатами з'їзду партії, Рудик повідомила, що на з'їзді партії "Голос" було ухвалене рішення про виключення з лав партії 7 членів, які є народними депутатами. Це Устінова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровська, Лозинський та Цабаль.

Що відомо про конфлікт у партії "Голос"

7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.