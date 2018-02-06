К закону по Донбассу множество вопросов, его принятие проходило безответственно - Матиос

Все проблемы закона об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса станут видны с началом его применения, предрекает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Вы можете показать конечную редакцию закона? Кто может? Никто. Заключительные положения принимались с голоса Ивана Винника. Я категорически против, чтобы государство, люди, правоохранительные институты жили по законам, принятым с голоса.... Все пробелы этого закона вылезут сразу, когда придется его применять", - сказал он в интервью изданию "Gazeta.ua".

По словам А.Матиоса, парламентарии не учли возможность реального выполнения положений данного закона, который также, по его мнению, противоречит Конституции Украины.

"Принимая закон, регулирующий вопросы войны, мира, нужно головой думать о возможности его выполнения. Альтернативы Минскому процессу сейчас нет. Но он предполагает привлечение миротворческого контингента под эгидой ООН. Где в законе положение о возможности привлечения миротворцев? За ними кто будет смотреть? Как можно увеличивать полномочия отдельных институтов вопреки прямым нормам Конституции? И таких вопросов много", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по мнению главного военного прокурора в законе "есть позитивы".

"Однако они скорее политического характера, чем практического", - подчеркнул он.

Ранее А.Матиос критиковал данный законопроект, отмечая, что он содержит множество "скрытых мин".

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Российскую Федерацию государством-агрессором. На следующий день представители фракции "Оппозиционный блок" зарегистрировали проект постановления об отмене данного закона.

22 января президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать этот закон сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной Рады.

6 февраля народные депутаты Украины не поддержали зарегистрированный представителями фракции партии "Оппозиционный блок" проект постановления об отмене принятого Верховной Радой ранее закона об обеспечении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Теперь, согласно регламенту украинского парламента, председатель Верховной Рады может подписать проголосованную законодательную инициативу и документ может быть направлен на подпись президенту страны.