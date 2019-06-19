Кабинет министров обратится в полицию из-за переименование проспекта в честь Жукова

Кабинет министров Украины обратится в правоохранительные органы для проверки законности решения Харьковского городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение правительства во время заседания 19 июня.

Инициировал обращение к правоохранителям вицепремьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. В свою очередь министр юстиции Павел Петренко добавил: "Мы можем обратиться в местный совет, поскольку они являются субъектом местного самоуправления как высший орган исполнительной власти, о недопустимости нарушения закона. Также мы имеем право обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы они провели проверку.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить обращение.

Напомним, Кернес выступил за возвращение проспекту Петра Григоренко названия в честь советского маршала Жукова. Григоренко был генерал-майором армии СССР, диссидентом, основателем Украинской Хельсинкской группы. Он учился и некоторое время жил в Харькове, тогда как биография Жукова с Харьковом не связан, а сам проспект до того назывался в честь 60-летия СССР, а первым его названием было - улица Стадионная.

Часть горожан возмутилась - около сотни людей собрались у памятника советскому военачальнику. Требовали соблюдения закона о декоммунизации.

Зато Кернес заявил о "историческое название" в честь Жукова и сообщил о регистрации на сайте горсовета двух петиций о сносе палатки и изменения названия проспекта. Петиция о возвращении названия набрала необходимое количество голосов.

В результате 19 июня харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта имени Петра Григоренко в маршала Жукова.

Проспекту Петра Григоренко в Харькове вернули старое название. Теперь он снова носит имя советского маршала Жукова. Такое решение было принято на сессии городскими депутатами. Как все происходило и сколько депутатов оказались сторонниками Жукова - смотрите далее.