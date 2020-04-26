Кабмін дозволив призначення голови і заступника голови Держподаткової на контрактній основі

Кабінет Міністрів України дозволив призначення голови та заступника голови Державної податкової служби (ДПА) шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Згідно з розпорядженнями № 455 і 458 від 24 квітня, уряд погодився з пропозицією міністра фінансів Сергія Марченка про необхідність призначення на вакантні посади голови та заступника голови Державної податкової служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Також Уряд визначив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Крім того, розпорядженням №456 від 24 квітня уряд погодився з пропозицією Марченка про необхідність призначення на вакантну посаду голови Державної аудиторської служби також шляхом укладання контракту про проходження державної служби. Улютін уповноважений на проведення співбесід.

Серед іншого, розпорядженням №457 від 24 квітня уряд погодився з пропозицією міністра інфраструктури Владислава Криклія про необхідність призначення на вакантну посаду державного секретаря Мінінфраструктури шляхом укладення контракту про проходження Держслужби. На проведення співбесід уповноважений сам Криклій.

Як повідомлялося, 24 квітня Кабмін звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Т. в. о. голови Держмитниці призначений керівник одного з департаментів Ігор Муратов, а т.в. о. податкової - заступник голови служби Михайло Титарчук.