Кабмін підтримав закон про право Ради звільняти главу НАБУ

Кабінет міністрів ухвалив проєкт змін до закону про Національне антикорупційне бюро України. Зокрема, пропонується встановити повноваження для Верховної Ради звільняти очільника НАБУ.

Відповідне рішення було ухвалене одноголосно на засіданні 26 листопада, передає ТСН.

"Для нас ключова позиція - це збереження незалежності НАБУ і водночас приведення всіх положень закону про його діяльність у відповідність до норм Конституції України. Тому ми запропонуємо Верховній Раді зміни, які вирішують обидва ці питання", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, пропонується встановити повноваження Верховної Ради ухвалювати рішення про звільнення директора Національного бюро з посади за наявності підстав, чітко виписаних в законі.

"При цьому важливим положенням запропонованого законопроєкту є позиція, що нинішній керівник НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника. Таким чином ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру і залишаємося вірними антикорупційній політиці і реформам", - додав Шмигаль.

Зміни до закону про НАБУ зумовлене попереднім рішенням Конституційного суду, який визнав неконституційними низку положень закону, що стосуються повноважень президента.

Нагадаємо, суперечливе рішення Конституційного суду щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування збурило суспільство, оскільки воно фактично "обнулює" ключові реформи в Україні й, імовірно, може мати негативні наслідки для держави.