Кабмін погодив призначення Міщенка головою Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний проект указу президента було схвалено на засіданні уряду в середу.

Міщенко є аграрієм, власником низки аграрних компаній на Кіровоградщині.

До цього Кіровоградську ОДА очолював Андрій Балонь, якого Президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня після викриття Службою безпеки України на вимаганні хабаря у 1,8 млн грн.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, Укрінформ.