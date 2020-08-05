Кабмін погодив призначення Міщенка головою Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Відповідний проект указу президента було схвалено на засіданні уряду в середу.
Міщенко є аграрієм, власником низки аграрних компаній на Кіровоградщині.
До цього Кіровоградську ОДА очолював Андрій Балонь, якого Президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня після викриття Службою безпеки України на вимаганні хабаря у 1,8 млн грн.
За матеріалами Інтерфакс-Україна, Укрінформ.