Кабмін погодив вихід України ще із трьох угод СНД

Кабінет міністрів України погодив проєкт постанови про денонсацію та вихід України з трьох угод, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, 2 вересня, на черговому засіданні Уряду прийнято рішення про припинення участі України в Угоді про співробітництво у галузі ветеринарії, Угоді про співробітництво у галузі санітарної охорони територій держав - учасниць СНД та Угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав - учасниць СНД.

Відповідне рішення ухвалено на виконання Указу Президента України від 19.05.2018 No 139 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".

Довідка.

Угода про співробітництво в галузі ветеринарії - співробітництво здійснюється у рамках Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) та Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів СОТ, інформування щодо епізоотичних ситуацій здійснюється через систему WAHIS;

Угода про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав - учасниць СНД - всі сторони Угоди є учасниками Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, об'єднують 196 країн), виконання заходів, які реалізуються в рамках Угоди, частково забезпечено в рамках членства України у Всесвітній організації охорони здоров'я. Науково-методичне керівництво та координація дослідних робіт здійснюється науково-дослідним протичумним інститутом "Мікроб" РФ, що не відповідає національним інтересам України. МОЗ висловило позицію про недоцільність участі в Угоді (лист від 25.03.2020 No25- 03/8246/2-20);

Угода про створення Координаційної ради з карантину рослин держав-учасниць СНД - членство в Координаційній раді передбачає виконання рішень, які пов'язані з положеннями Угоди про співробітництво у сфері карантину рослин від 13.11.1992, до якої Україна не приєдналась.

17 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо припинення угоди між урядами України та Росії про взаємне заснування торгових представництв.

Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав вихід України з угоди між урядами СНД про співробітництво у підготовці і підвищенні кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ і вихід України з Ради командувачів Прикордонними військами.

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