Кабмін призначив головою митниці колишнього гендиректора аеропорту "Бориспіль" Рябікіна

Кабінет міністрів призначив головою Державної митної служби колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна

Про це у Telegram повідомив народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Рябікіна Павла Борисовича (гендиректора аеропорту "Бориспіль") призначили главою Митниці", - написав Гончаренко.

Рябікін - український політик, юрист і дипломат, народний депутат України VII скликання. З березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".

22 жовтня Кабінет міністрів призначив заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса т.в.о. голови Держмитслужби.