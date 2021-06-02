Кабмін призначив Ляшкові двох заступників

Кабінет міністрів призначив двох заступників міністра охорони здоров'я.

На засіданні 2 червня уряд погодив запропоновані новим главою МОЗ кандидатури Ігоря Кузіна і Петра Ємця, повідомив Віктор Ляшко.

"Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я!", - написав Ляшко у фейсбуці.

Раніше міністр повідомляв, що запропонував кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював в.о. заступника голови Центру громадського здоров'я, на посаду головного санітарного лікаря.

Петро Ємець обіймав посаду директора департаменту фінансово-економічного блоку МОЗ.

Окрім того, за інформацією Ляшка, на посадах заступників міністра охорони здоров'я залишаються Ірина Садов'як, Ірина Микичак та Ярослав Кучер, які працювали з колишнім очільником МОЗу Максимом Степановим.

Вони залишатимуться на посадах 100 днів і працюватимуть за визначеними індикаторами. Ляшко пояснив, що стовідсоткова заміна заступників призвела б до "провисання" внутрішніх процесів у міністерстві.

Після 100 днів за підсумками роботи прийматиметься рішення про подальшу роботу.