

Кабмін призначив Шаповалова заступником міністра оборони

Кабінет Міністрів призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони та Людмилу Панченко заступником міністра молоді та спорту.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, уряд призначив В'ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони України (до цього був заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України), Людмилу Панченко - заступником міністра молоді та спорту; Юрія Лубковича - державним секретарем Міністерства внутрішніх справ.

Водночас уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.