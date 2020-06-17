Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 липня

Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину у країні до 31 липня 2020 року. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 червня.

"Послаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину, і маємо такий результат. Коронавірус нікуди не зник, і загрози від нього і для нашої медичної системи, і для української економіки, на жаль, не стали меншими. Я розумію, що люди втомилися від карантину в будь- якій формі, проте наразі немає більш ефективного способу протистояти поширенню вірусу", - підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед голосуванням.

Глава уряду також закликав мерів українських міст "випустити максимальну кількість громадського транспорту на маршрути".

"За необхідності розробіть нові. Але люди не повинні стояти в чергах і їхати в переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність, як керівників міст і перевізників, які таке допускають", - заявив він.

Шмигаль додав, що за останні сім днів коронавірусом в Україні заразилося 4853 людини, що є максимальним показником від початку епідемії.

Карантин в Україні запровадили 12 березня. З 11 травня обмеження розпочали пом'якшувати. 20 травня Кабмін продовжив їх до 22 червня, але запровадив так званий адаптивний карантин: регіональна влада здобула право послаблювати карантинні заходи в разі поліпшення епідемічної ситуації.

На ранок 17 червня загальна кількість виявлених в Україні випадків COVID-19 зросла до 33 234, одужало 14 943 особи, а 943 померли. За останню добу від коронавірусної інфекції у країні померла 31 людина, інфекцію лабораторно підтвердили у 758 осіб.