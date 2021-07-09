Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти сина Лукашенка і ще понад 50 осіб

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести персональні економічні санкції та інші обмеження щодо 52 осіб (.doc), причетних до фальсифікації результатів виборів президента Білорусі.

Відповідне розпорядження ухвалили 7 липня, його опубліковано на сайті уряду.

Обмеження пропонують застосувати щодо цих осіб також через порушення прав людини, застосування сили до протестувальників, тортур і затримань, зокрема громадян України.

У санкційний список, крім інших, потрапили: Віктор Лукашенко - старший син Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, його радник із питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі; глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко; прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт; міністр внутрішніх справ Іван Кубрак; голова Конституційного суду Петро Міклашевич; голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина; голова КДБ Іван Тертель; голова Слідкому Іван Носкевич.

Санкції пропонують запровадити протягом місяця на трирічний строк, ідеться про заборону в'їзду в Україну і блокування активів. Самого Лукашенко у списку немає.

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Євросоюз у жовтні 2020 року ввів обмежувальні заходи проти 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів і насильницьке придушення мирних протестів у Білорусі. До цих санкцій приєдналася і Україна. Тоді ж санкції за фальсифікацію виборів і розгін демонстрацій ввів мінфін США.

У листопаді ЄС запровадив санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників.

У грудні ЄС ввів третій пакет санкцій проти Білорусі, обмежувальні заходи стосуються 29 осіб і семи організацій.