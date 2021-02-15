Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає відставку Ситника

Кабмін підготував законопроєкт, який дозволяє звільнити директора НАБУ Артема Ситника.

Запропонована процедура також гарантує президенту Володимиру Зеленському обрання підконтрольного йому директора НАБУ, повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін. За його словами, звільнення Ситника - особисте рішення президента, який так відреагував на початок розслідування щодо закупівлі МОЗ Covid- вакцин.

"Відповідну правку за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ. Люди, які вклали цей треш президенту, розвели його, як дитину. Щоправда, це жодною мірою не виправдовує Зеленського. Зрештою, це рішення президента - слухати Єрмака, Татарова, Степанова і Авакова, а не самому документи читати", - написав він.

Якщо таке рішення буде ухвалено, - це порушить меморандум України з МВФ, а також зашкодить відносинам із США та ЄС. Згідно з попередньою інформацією, відповідну поправку до законопроєкту вніс міністр юстиції Денис Малюська.

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу через приватну фірму-посередника.

Спочатку ДП "Медичні закупівлі" вело перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3. Згодом підприємства Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов втрутився у процес закупівлі. Оприлюднена ціна 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі. На підставі цього він звернувся до НАБУ.