Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив депутат, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у фейсбуці.

Призначити:

Ігоря Яковлєва - державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Юлію Шевчук - першим заступником Голови Державного агентства з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Сергія Ткача - заступником заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Єгора Бодрова - заступником Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Павла Шевченка - заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Звільнити:

Наталію Рябцеву - з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням, 20 серпня 2020 року);

Катерину Ставнійчук - з посади першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).

Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про погодження кандидатури Анатолія Мазуренка на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" та проєкт розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" на Сергія Ковшара (заступник директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства).