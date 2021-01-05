Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів на засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши Артема Льозіна заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні члени Кабміну проголосували за:

* призначення Льозіна Артема Сергійовича - заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

* звільнення Макар'яна Давида Борисовича - з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (у зв'язку з переходом на іншу роботу).

* погодження призначення Петрушки Іштвана Шімоновича заступником голови Закарпатської ОДА", - написав Мокан.

Додамо, що сьогодні під час засідання планували розглянути питання обмеження продажу низки груп товарів з 8 по 24 січня, у зв'язку з введенням жорстких карантинних обмежень.