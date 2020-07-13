Кабмін відкликав постанову про призначення віце-прем'єра з ОПК

Кабінет міністрів відкликав проект постанови про призначення віце-прем'єр- міністра з ОПК. Останній етап проходження документа - знятий з розгляду.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Відзначається, що відкликали проект у понеділок, 13 липня.

Раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала його ймовірним претендентом на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно- промислового комплексу (ОПК).

Анонсувалося, що на цьому тижні буде співбесіда з фракцією для прийняття рішення.

Так, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Уруського віце-прем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

Підкреслимо, Олег Уруський обіймає посаду директора інжинірингової компанії "Прогресстех-Україна". До цього він був головою Державного космічного агентства України.