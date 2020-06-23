Кабмін відсторонив Божка від виконання обов'язків заступника голови МЗС

Кабінет міністрів України усунув Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

Про це йдеться в розпорядженні уряду No706 від 19 червня.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень на посаді заступника міністра закордонних справ України", - сказано в документі.

Як відомо, Єгор Божок є фігурантом кримінальної справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

19 червня Божок написав заяву про відсторонення його від посади заступника голови МЗС, щоб дипломатичний статус не заважав розслідуванню.

За даними слідства, Петро Порошенко на посаді президента влітку 2018 року схилив Божка, який був главою Служби зовнішньої розвідки, до призначення скандального Сергія Семочко заступником голови відомства.

Слідство вважає, що Божок призначив Семочко на підставі нібито незаконного указу Порошенка.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва почав обрання Порошенку запобіжного заходу 18 червня, проте суд перенесли на 1 липня.