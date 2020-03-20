Кабмін встановив режим НС у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають "Українські Новини".

"Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв'язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію", - написав прем'єр.

За його даними, жодних нових обмежень наразі не передбачається.

Режим НС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Нагадаємо, 18 березня в Київській області ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус. У Чернівецькій області режим НС введено з суботи, 14 березня.

Станом на вечір 19 березня в Україні виявили 26 випадків COVID-19. Три людини померли, одна вилікувалася.