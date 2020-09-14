Кабмін затвердив нові правила голосування під час карантину

Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів в умовах карантину.

Правила стосуються проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 14 вересня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає низку додаткових вимог:

Опитування виборців щодо наявності симптомів ОРВІ, температурний скринінг усім, хто приходить до виборчих комісій

Наявність на вході до приміщення виборчої комісії антисептиків для рук

Обладнання місць для збору та утилізації засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок, тощо)

Нанесення у приміщеннях розмітки задля дотримання соціальної дистанції не менше метра

Рух виборців на вхід та вихід має бути розділений

Рекомендується одночасне перебування у приміщенні виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів

Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, мають бути виготовлені з придатних до дезинфекції матеріалів

Використання тканини на столах не дозволяється

Члени виборчої комісії мають дотримуватись фізичного дистанціювання – сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення – не рідше одного разу на 4 години

Можна оброблювати окремі частини виборчих скриньок, але потрібно не допустити потрапляння речовин та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки

Виборці мають дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи

До виборчих дільниць не рекомендовано брати дітей

Рекомендується користуватись у дільницях особистою ручкою

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції)

Засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування

У разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени комісії можуть продовжувати роботу при відсутності небезпечних симптомів

У разі контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, СІЗО, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти ПЛР-тест

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція

Розширено перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.

Вголос

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