Кабмін затвердив стратегію інтеграції переселенців: що передбачено

Кабінет міністрів затвердив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання.

Про це розповів прем'єр-міністр Дениса Шмигаль в Telegram.

На сьогодні в Україні налічується понад 1 млн 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тому, як зазначив прем'єр, реалізація чіткого плану дій є критично важливою.

"Метою документу є створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальних громадах, які їх приймають. Зокрема, йдеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання", - пояснив Шмигаль.

Раніше переселенцям обмежили розмір відсотків користування кредитами. Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроект No2329. "За" проголосували 339 нардепів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами та позиками для внутрішньо переміщених осіб.

Уряд 2022 року планує забезпечити всіх переселенців-учасників бойових дій житлом. На придбання нерухомості виділять 5,5 мільярда гривень, повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

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