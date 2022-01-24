Кабмін збереться на позачергове засідання

Кабінет Міністрів збереться на позачергове засідання ввечері в понеділок, 24 січня. Воно має розпочатися о 19:00.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Порядок денний засідання на цей час не розкривається.

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки й оборони. На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

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