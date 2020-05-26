Кабмін звільнив голову Держгеокадастру

Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика.

Про це йдеться в розпорядженні уряду No566-р від 25 травня, яке опубліковано на урядовому порталі.

Башлик звільнений згідно з частиною 1 статті 87-1 Закону України "Про державну службу".

Іншим своїм розпорядженням Кабмін поклав обов'язки голови служби на першу заступницю голови Держгеокадастру Юлію Мороз.

Кабмін у листопаді 2019р. призначив головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика за підсумками конкурсу.