Кабмін звільнив голову митниці Нефьодова і голову податкової Верланова

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також голову Держподаткової Сергія Верланова, повідомив депутат Олексій Гончаренко.

"Тільки що на позачерговому Кабміні звільнений Нефьодов з посади голови митниці. Також звільнений Сергій Верланов з посади голови Державної фіскальної служби", - написав він у Телеграм-каналі за підсумками позачергового засідання уряду в п'ятницю.

Також звільнені заступники голови Держмитниці - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов, додав він.

"З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнений Дмитро Венциковський", - зазначив він.

На своїй сторінці в Facebook Нефьодов прокоментував своє звільнення, повідомивши, що його команда не захотіла виконувати "поставлене завдання", тому пішли всі.

Верланов працює на посаді заступника глави Мінфіну з липня 2018 року. У травні 2019 року він був призначений головою Державної податкової служби

Раніше повідомлялося про те, що глава Держмитниці Нефьодов отримав 600% премії до зарплати.