Кабміну рекомендують призначити Камишина в.о. голови "Укрзалізниці", - Кубраков

Упродовж найближчих місяців "Укрзалізницею" керуватиме тимчасовий голова правління за підтримки спеціального Антикризового штабу, після чого Наглядова рада запропонує Уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління, який повинен буде реформувати галузь.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо рішення Наглядової ради про рекомендацію на призначення нового виконувача обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" - корпоративна система в компанії має бути збережена", - сказано в повідомленні.

За словами Кубракова, Наглядова рада Укрзалізниці на час підготовки конкурсу рекомендувала уряду призначити нового в.о. голови правління - Олександра Камишина, який має стати антикризовим менеджером.

"При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб Укрзалізниці, основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу контролюватиму я особисто", - підкреслив міністр.

Зазначається, що вже через кілька місяців Наглядова рада має запропонувати Кабміну кандидатуру нового постійно діючого голови правління. На думку Кубракова, головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити в найкоротші терміни, є: підвищення тарифів на вантажні перевезення; налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника - Енергоатому; залучення на український ринок міжнародних інвесторів і закупівля нових поїздів і локомотивів.

"Впровадження цих рішень у найкоротші терміни - це те, чого ми очікуємо від нового голови Укрзалізниці", - підсумував міністр інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков заявив, що в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала електрифікація колій української залізниці. Так, було розпочато електрифікацію 40 км колій на Черкащині, що дасть змогу наступного року запустити з області електропоїзди.