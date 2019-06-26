Кабмин без конкурса согласовал сомнительную кандидатуру на должность одесского губернатора

Правительство на своем заседании согласовало кандидатуру на должность руководителя Одесской областной администрацией - это Андрей Андрейчиков. Кто этот человек и почему против этого протестует общественность?

По информации представителя президента Андрея Геруса, Кабинет министров 26 июня согласовал восемь кандидатур на должности руководителей восьми областных администраций. Среди них есть и Одесская область. На пост главы Одесской ОГА правительство предлагает президенту назначить Андрея Андрейчикова.

Первоначально о процедуре "согласования" вместе со списком кандидатов написал вице-премьер Павел Розенко. Недоумение вызывает форма назначения новых глав областных администраций - фактически, кулуарно, за закрытыми дверями вместо положенного по закону открытого кадрового конкурса - как, например, в начале 2017 года "закрывалась" вакантная должность главы Одесской ОГА.

Из открытых источниках о кандидате Андрее Андрейчикове можно узнать, что он является соучредителем ООО "Балкер", торгующим металлоломом, и руководит общественной организацией "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

Кроме того, Андрейчиков находится в списке соучредителей ООО "Мисливець- 2007", среди которых также числится бывший народный депутат Алексей Козаченко, выступавший одним из спонсоров избирательной кампании Зеленского. Ещё одним соучредителем записан фигурант нашумевшего дела "Православных казаков", осуждённых за попытку пророссийских акций и диверсий в 2015 году, Дмитрий Череп. А управляет данной компанией Сергей Кушнир - друг беглого одесского сепаратиста Игоря Маркова и бывший депутат горсовета от "марковской" же партии "Родина".

Сочетание столь "богатого" прошлого и непрозрачная процедура назначения стали причиной того, что на сегодня под зданием Одесской ОГА намечена акция протеста.

Южный Курьер Одесса

https://uc.od.ua/news/politic/1215999