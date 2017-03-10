Кабмин готов ввести санкции против "Сбербанка России" в случае подтверждения информации о финансировании терроризма - Гройсман

Кабинет министров Украины готов принять все зависящие от него решения в отношении работающего в Украине банка "Сбербанк России" в случае, если подтвердиться информация о финансировании через этот банк так называемых народных республик "ЛНР" и "ДНР", признанных террористическими организациями. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Вопрос о возможных санкциях в отношении "Сбербанка России" поднял министр внутренних дел Арсен Аваков, напомнив о заявлении руководства банка касательно возможности приема паспортов граждан "ЛНР" и "ДНР". Аваков призвал Кабмин обратиться в Национальный банк Украины и Совет национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против этого банка.

"Я разговаривал с президентом и главой НБУ. Работа (по проверке информации - УНИАН) ведется. Если подтвердится, то НБУ и СНБО примут все решения, и они будут адекватными. То, что нужно будет от правительства, - тут мы все едины, мы отреагируем на эти вещи", - заверил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский "Сбербанк" готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР", руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк отреагировать на заявление российского "Сбербанка" о начале приема фейковых документов "ЛНР/ДНР" и прекратить его деятельность в Украине.

В Национальном банке по запросу УНИАН сообщили, что банковские учреждения, работающие в Украине, во время обслуживания клиентов не имеют права принимать у граждан "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также в НБУ заявили, что в случае подтверждения информации о приеме "Сбербанком России" во время обслуживания клиентов паспортов непризнанных "ДНР" и "ЛНР" регулятор будет инициировать санкции Совета национальной безопасности и обороны к соответствующему дочернему банку в Украине.

Вместе с тем, сам "Сбербанк России", ключевым владельцем которого является центральный банк Российской Федерации, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.