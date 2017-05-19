Кабмин намерен инициировать осовременивание пенсий для военных до 2018 - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров намерен инициировать осовременивание пенсий для военнослужащих до конца 2017 года.

"Следующий этап и я гарантирую, что мы до конца года этот вопрос решим...это повышение пенсий и осовременивание пенсий военным пенсионерам", - сказал он в эфире "1+1" в четверг.

Премьер отметил, что встречался неоднократно с военными пенсионерами и они жаловались на существенную разницу в размере пенсий, в зависимости от года выхода на пенсию.