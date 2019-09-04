Кабмин направил в Офис представление об увольнении Кличко - премьер

Кабинет министров Украины направил в Офис президента представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил во время брифинга после заседания правительства.

"Мы обратились с представлением к Офису президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает (председатель КГГА), и назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в новом парламенте", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - подчеркнул тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность главы КГГА тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. "Соответственно, премьер-министр должен выполнить требование закона, и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.

28 августа в пресс-службе Кличко сообщили, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций обратились в КСУ с конституционным представлением относительно предоставления официального толкования Основного Закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

Сегодня, 4 сентября, правительство одобрило представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА.