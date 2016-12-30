Кабмин назначил еще двух госсекретарей

Кабинет министров назначил государственных секретарей в Министерство обороны и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Соответствующие распоряжения были приняты 28 декабря.

Госсекретарем Минобороны стал Александр Дублян, а Министерства по вопросам оккупированных территорий - Сергей Злакоман.

До своего назначения Дублян и Злакоман работали заместителями министра в этих министерствах.

Как ранее сообщало агентство, конкурс в госсекретари министерств составлял 10-15 человек на место.