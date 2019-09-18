Кабмин назначил еще ряд замминистров

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, назначил еще ряд заместителей министров - инфраструктуры; экономики, торговли и сельского хозяйства; по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; юстиции.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.

Так, правительство назначило ряд заместителей, которыми стали:

В Министерстве инфраструктуры: Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,

Клитина Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:

Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве юстиции: Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра, Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,

Онищук Ольга Николаевна - заместителем министра по вопросам государственной регистрации,

Лещина Иван Юрьевич - заместителем министра - Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.