Кабмин назначил еще ряд замминистров

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 сентября, назначил еще ряд заместителей министров - инфраструктуры; экономики, торговли и сельского хозяйства; по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; юстиции.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе правительства.
Так, правительство назначило ряд заместителей, которыми стали:
В Министерстве инфраструктуры: Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,
Клитина Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:
Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерстве юстиции: Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра, Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,
Онищук Ольга Николаевна - заместителем министра по вопросам государственной регистрации,
Лещина Иван Юрьевич - заместителем министра - Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.