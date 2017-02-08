Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева

Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Уважаемый господин Премьер-министр, я предлагаю и вношу на Ваше усмотрение на должность главы Национальной полиции генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - обратился к Главе правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

После этого Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес на рассмотрение правительства вопрос о назначении С.Князева главой Нацполиции и попросил поддержать такое решение.

"Есть предложение поддержать. Пожелать успехов новому руководителю Национальной полиции Украины. Решение принято единогласно", - подытожил В.Гройсман.

Накануне А.Аваков предложил В.Гройсману кандидатуру С.Князева на должность главы Нацполиции.

А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года.

Напомним, консультативная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен выбрать министр внутренних дел и утвердить правительство.

До сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции.

С 1995 года системно работал в уголовном розыске - от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления уголовного розыска в Киевской области. Кандидат юридических наук.

Последние три года Князев возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровненской, работал в Киевской и Донецкой областях.

За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев награжден Орденом Данилы Галицкого

По материалам УНН, Деловая столица