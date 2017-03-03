Кабмин назначил и.о. главы ГФС вместо Насирова

Вместо находящегося под следствием Насирова руководить налоговой и таможней будет его заместитель.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы заместителя председателя ГФС Мирослава Продана.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей на время проведения расследования главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Премьер-министр Владимир Гройсманр заявил, что в Кабмине хотят, чтобы расследование прошло открыто и эффективно. "Если человек виновен, то он должен быть наказан, если он не виновен, То он должен быть оправдан. Но тут только вопрос времени и эффективности следственных действий", - отметил Гройсман.

Вечером 2 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову уведомление о подозрении в палате больницы "Феофания". Как стало известно ZN.UA детективы НАБУ провели обыски не только в ГФС, но и по всем адресам, указанным Насировым в его электронной декларации, включая квартиру бабушки жены главы ГФС.

Следственные действия в отношении Насирова проводятся в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы.