Кабмин назначил конструктора КБ "Южное" Дегтяренко главой космического агентства

Кабинет министров Украины освободил Юрия Радченко от исполнения обязанностей главы Государственного космического агентства Украины и назначил на эту должность Павла Дегтяренко.

Соответствующие акты Кабмина от 23 августа (No 583-р и No 584-р) доступны на правительственном интернет-портале.

Согласно указу No 584-р Дегтяренко назначен на должность на пять лет, с испытательным сроком в три месяца.

В июне пресс-служба КБ "Южное" сообщала, что главный конструктор КБ-1 конструкторского бюро "Южное" Павел Дегтяренко стал победителем конкурса на должность председателя государственного космического агентства Украины.

Павел Дегтяренко родился 6 сентября 1962 года в городе Смела Черкасской области. С июля 1985 года Дегтяренко работает в Государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное", где прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП "КБ "Южное" по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.