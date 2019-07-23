Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС

Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко. Распоряжение правительства от 17 июля No556-р накануне было опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Денис Гутенко приступает к обязанностям с 23 июля. До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напомним, 17 июля Кабмин уволил и.о. главы ГФС Александра Власова. Он написал заявление на увольнение по требованию президента Владимира Зеленского 14 июля. Глава государства объяснил это тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях, а лишь отправил их в отпуск. Чиновников обвиняли в неудовлетворительной борьбе с контрабандой на границе.