Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы Фонда госимущества

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что Кабинет министров Украины в ходе заседания назначил новым исполняющим обязанности руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, занимавшего должность главы аппарата ведомства с начала апреля этого года, передает Интерфакс- Украина.

Известно, что 13 апреля 2017 года на пленарном заседании Верховная Рада одобрила увольнение Игоря Билоуса с поста главы Фонда государственного имущества по собственному желанию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Фонд государственного имущества Украины назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитрия Парфененко, который являлся заместителем главы Фонда.

Также напомним, что в четверг, 13 апреля, Верховная Рада Украины поддержала прошение об отставке, поданное главой Фонда государственного имущества Игорем Билоусом. За соответствующее постановление свои голоса отдали 242 народных избранника.