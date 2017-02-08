Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел Украины."Назначили заместителя министра внутренних дел - Трояна", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко журналистам после заседания правительства.

Напомним, что 8 февраля Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева.

До этого в МВД был проведен конкурс, по результатам которого комиссия рекомендовала главе МВД Арсену Авакову трех кандидатов - адвокатов Константина Бушуева и Андрея Вишневского, а также начальника уголовного розыска Сергея Князева.

В конце января Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции. "Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку", - заявил он. По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,

