Кабмин объявил конкурс на должность главы ГФС

Гройсман сегодня поручил приступить к подготовке конкурса на главу Фискальной службы

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщила и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает "112 Украина".

По ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Нацслужбе по вопросам государственного управления и Министерству финансов начать процедуры по проведению конкурса на должность главы ГФС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с объявлением такого конкурса исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан ушел в отставку. Он отметил, что уволился, чтобы не допустить конфликта интересов.

Позже стало известно, что и. о. главы ГФС станет Александр Власов, который до этого возглавлял Одесскую таможню. До назначения руководителем таможни Власов работал командиром спецподразделения "Фантом".

Задача "Фантома" - контролировать перемещение лиц и противодействовать незаконной перевозке товаров через условную границу вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.