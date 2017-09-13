Кабмин объявляет старт кадрового обновления органов власти, - Гройсман

Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы государственной службы объявляет о проведении кадровых конкурсов на новые должности государственной службы в 10 министерствах, секретариате Кабмина, а также в ряде других ведомств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 13 сентября, передает правительственный портал.

"Мы формируем профессиональную государственную службу в Украине", - отметил премьер.

Глава Кабмина напомнил, что конкурсные процедуры соответствуют лучшим практикам отбора госслужащих. Новые работники будут формировать директораты, ответственные за формирование повестки дня реформ, их проведение и стратегическое планирование развития различных отраслей.

Напомним, 6 сентября Кабинет министров Украины назначил новый конкурс на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует объявить набор на должности специалистов по вопросам реформ в 10 министерствах.