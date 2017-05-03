Кабмин обязал кандидатов в чиновники получать платное удостоверение о владении украинским языком

Кабинет министров Украины ввел платную аттестацию по украинскому языку для претендентов на поступление на государственную службу.

Об этом сообщает УНИАН.

Согласно постановлению No301 от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским будут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования.

Аттестация будет состоять из письменной части, которая включает в себя тест и перевод текста на тему публичного управления. На письменную часть бует даваться 60 минут. Второй частью аттестации будет устный экзамен, который включает в себя деловой разговор на заданный сценарий и сообщение- презентацию на определенную тему. Устная часть будет длиться до 45 минут.

Стоит отметить, что владение государственным языком можно подтвердить бесплатно и без сдачи экзамена. Для этого кандидату в чиновники необходимо предъявить школьный аттестат с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за украинский язык, диплом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык.

Удостоверение о владении государственным языком действует бессрочно.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреперемещенных лиц приняло решение, что в 2017 году абитуриенты из временно оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в украинские вузы без сертификата внешнего независимого оценивания и аттестатов.