Кабмин одобрил конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

Данное постановление приняли на заседании правительства без обсуждения. Отмечается, что постановление приняли с необходимостью доработки представителями Министерства инфраструктуры Украины в однодневный срок.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 31 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году "Укрзализныця" запустит новую паромную линию.

Напомним, что иск ООО "Нистас-Украина" к ПАО "Укрзализныця" о взыскании более пяти миллионов долларов был отклонен Высшим хозяйственным судом Украины. Коммерческая структура обратилась в суд, чтобы взыскать средства с государственного предприятия, обосновав иск тем, что у компании образовался долг перед ООО "Ballaugh Management".