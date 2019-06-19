Кабмин одобрил отставку еще трех губернаторов

Кабминет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента Владимира Зеленского об увольнении еще трех глав ОГА. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

Вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал журналистам о том, что одним из уволенных является руководитель Ровенской ОГА Алексей Муляренко. Кого еще уволил Кабмин на данный момент неизвестно.

Стоит добавить, что во время заседания премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от Зеленского поступили первые пять предложений на назначения глав ОГА.

Гройсман подчеркнул, что правительство детально изучит предоставленные данные и уже на следующем заседании Кабмина будет рассматривать кандидатуры, которые предложил Зеленский.

NewsOne

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