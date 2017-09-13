Кабмин одобрил план запуска считывания "биометрики" на границе

Кабинет министров одобрил план организации выполнения решения СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории государства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 сентября, сообщает "Укринформ".

Указанное решение приняли без обсуждения, текст документа пока не опубликован.

По информации, озвученной ранее, план Совета национальной безопасности и обороны Украины предусматривает, что Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины внесут Россию в список стран миграционного риска.

24 июня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут брать биометрические данные.

10 июля Совбез инициировал внедрение биометрического контроля для иностранцев, пересекающих границу Украины: "Мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - сообщила пресс-служба президента.

1 сентября Петр Порошенко заявил, что 1 января 2018 года в Украине должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через госграницу - и граждане стран, составляющих риски для Украины, должны пересекать границу по биометрическим паспортам или же у них будут брать биометрические данные на границе.

В тот же день Порошенко подписал решение СНБО об усилении контроля за въездом и выездом из Украины.

Следовательно, Кабинет министров в месячный срок должен обновить перечень государств миграционного риска, добавив туда Россию.

До 1 ноября Кабмин должен предложить механизм, по которому иностранцы и лица без гражданства должны заблаговременно предупреждать Украину о своем приезде в электронном формате, и процедуру въезда-выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, по заграничным паспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

С 1 января 2018 года правительство должно запустить систему биометрической верификации и идентификации лиц на границе и обеспечить ресурсы для фиксации биометрических данных там же.

Алена Рощенко, УП