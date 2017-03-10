Кабмин одобрил соглашение с Турцией о поездках по внутренним паспортам

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с Турцией о возможности поездок граждан обеих стран по внутренним паспортам в виде ID- карт.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на заседании Кабмина в пятницу отметил, что это будет первое соглашение подобного рода.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Европарламента поддержал безвиз для Украины

Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран могут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID-карточкам с электронным носителем информации.

Премьер-министр Владимир Гройсман на следующей неделе поедет с визитом в Турцию, в рамках которого планируется подписать соглашение.

В конце февраля глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что соглашение по упрощению визового режима между Турцией и Украиной подпишут в ходе визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Анкару.

Напомним, с 2012 года визовый режим между Украиной и Турцией отменен. Украинцы с момента въезда в Турцию могут оставаться там каждый раз не более чем на 60 дней, при этом в течение 180 дней они могут въезжать в страну и выезжать из неё при условии, что общий срок их пребывания не превысит 90 дней.

Напомним, что 3 марта послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили отмену виз для граждан Украины.

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