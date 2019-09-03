Кабмин официально сформировал новые министерства

Кабинет министров Украины официально сформировал новые министерства.

Постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, принято решение о переименовании ряда министерств:

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - в Министерство развития общин и территорий;

Министерство экономического развития и торговли - в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Министерство по делам ветеранов - в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Кроме того,

Минагрополитики присоединилось к новому Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Минэнерго - к Министерству энергетики и защиты окружающей среды;

МинВОТ - к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также правительство ликвидировало Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта, сформировав на основе Мининформполитики Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Согласно постановлению в новом Кабмине появилось Министерство цифровой трансформации, которое реорганизовано из Государственного агентства по вопросам электронного управления.

Ранее сообщалось, что Кабмин передал полномочия новым министрам.

Новый состав Кабинета министров Украины стал самым молодым правительством среди европейских государств.