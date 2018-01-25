Кабмин отправил представление об увольнении Насирова на проверку

Кабинет министров направил представление министра финансов Александра Данилюка об увольнении отстраненного от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в Высший корпус госслужбы.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства.

"Есть представление министра финансов в отношении отстраненного главы ГФС. Мы направляем это сейчас в Высший корпус государственной службы согласно закону. Высший корпус госслужбы вносит представление правительству, правительство принимает решение", - пояснил премьер.

Напомним, что 18 января Министерство финансов на основании информации, полученной от Посольства Великобритании в Украине о наличии у Насирова гражданства Великобритании, подало в Кабмин представление о его увольнении.

Ранее Гройсман заявил о том, что ждет от Минфина официальное представление, после чего отстраненный глава ГФС будет уволен.