Кабмин отстранил главу "Укртрансбезопасности" и назначил служебное расследование

Кабинет министров отстранил от должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность", ГСБТ) Михаила Ноняка, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Только что правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Омеляна и приняло решение об отстранении руководителя ГСБТ Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначило относительно него служебное расследование. Убежден, что все факты которые обнаружила антикоррупционная проверка Минифраструктуры, будут тщательно изучены и исследованы", - написал он на своей странице Facebook.

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В марте 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабмин представление об освобождении Ноняка с должности руководителя "Укртрансбезопасности".

Позже премьер министр Украины Владимир Гройсман настаивал на обеспечении габаритно-весового контроля на дорогах. "Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривень на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Ми должны это остановить", - заявлял глава правительства.

По материалам: Интерфакс-Украина