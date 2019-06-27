Кабмин отстранил председателя Госрезерва Мосийчука от должности

Кабинет Министров отстранил председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина No 452-р от 26 июня, передают Українські Новини.

Данное распоряжение было принято правительством в ходе заседания в среду, 26 июня.

В свою очередь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook написал, что связывает свое отстранение с разоблачением тендерных сделок ООО "Столичний млин", борьбой с попытками убрать из подчинения Госрезерва НИИ "Ресурс" и прочей деятельностью.

Он заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука, которому прямо в аэропорту вручили обвинительный акт, в нанесении убытков на 6 млн гривен.

Ранее Мосийчуку суд избрал личное обязательство и обязал сдать загранпаспорт.

Кроме того, НАБУ закрыло дело о растрате имущества в 2015-2017 чиновниками Госрезерва.