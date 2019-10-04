Кабмин планирует перевести документообмен с Радой в электронную форму до конца года

По словам министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, он намерен сделать так, чтобы все депутатские запросы и обращения направлять в электронной форме, а "для большей прозрачности" их будут публиковать на сайте ведомства.

Кабинет министров Украины намерен перевести в электронную форму документообмен с Верховной Радой до конца 2019 года. Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь "ходит" бумаг через улицу Грушевского", - написал он и отметил, что уже разработал предварительный план перехода.

По словам министра, он намерен сделать так, чтобы все депутатские запросы и обращения направлять в электронной форме, а "для большей прозрачности" их будут публиковать на сайте ведомства.

Дубилет подчеркнул, что необходимо наладить алгоритмы работы самого Кабмина, чтобы все обращения обрабатывать качественно.

"Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан - вот где огромный потенциал для экономии и эффективности", - добавил он.

На заседании 4 сентября Кабмин принял решение о переходе на электронный документообмен между государственными органами с 1 октября.

"Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которая будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами. Это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота", - заявил тогда Дмитрий Дубилет.